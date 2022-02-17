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Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, 13-й день, 17 февраля, ОИ-2022

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 17 февраля
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Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 17 февраля
Хоккей, женщины
1. Канада.
2. США.
3. Финляндия.

Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины
1. Мишель Гизен (Швейцария) — 2.25,67.
2. Венди Хольденер (Швейцария) +1,05.
3. Федерика Бриньоне (Италия) +1,85.

Фристайл, ски-кросс, женщины
1. Сандра Неслунд (Швеция).
2. Мариэль Томпсон (Канада).
3. Даниэла Майер (Германия).

Конькобежный спорт, 1000 м, женщины
1. Михо Такаги (Япония) — 1.13,19.
2. Ютта Лердам (Нидерланды) +0,64.
3. Британни Боу (США) +1,42.

Лыжное двоеборье, командные соревнования, HS-140 + эстафета
1. Норвегия — 50.45,1.
2. Германия +54,9.
3. Япония +55,2.

Фигурное катание, женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95.
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73.
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.

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