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Марк Кондратюк подвёл итоги своего выступления на Олимпиаде-2022

Марк Кондратюк подвёл итоги своего выступления на Олимпиаде-2022
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Фигурист Марк Кондратюк, завоевавший золотые медали Олимпиады в Пекине в составе сборной России в командном турнире, подвёл итоги своего выступления на Играх-2022. В личном турнире Кондратюк занял 15-е место.

«Ощущения и эмоции после Олимпиады только положительные. Я счастлив, что находился там. Обидно ли, что не удалось потрогать медаль? Такова жизнь, так сложилось. Может, ещё потрогаю.

Наверное, в личном одиночном выступлении не хватило эмоций и сил. Обычно на соревнованиях два проката — выкладываешься на них по максимуму, потом отдыхаешь. Тут этого не было. Я старался работать дальше, к сожалению, не получилось. Я счастлив даже из-за того, что, в отличие от большинства фигуристов, я катался не два раза, а четыре», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Марк Кондратюк, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Марк Кондратюк, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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