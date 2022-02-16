Конькобежец Трофимов подвёл итоги своего выступления на ОИ-2022. Он завоевал серебро

Российский конькобежец Сергей Трофимов подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Трофимов завоевал серебро в командной гонке преследования вместе с Даниилом Алдошкиным и Русланом Захаровым.
«Это моя первая олимпийская медаль. Досталась она тяжело, это стоило долгих лет упорных тренировок. В Пекине были русскоговорящие болельщики, безусловно, это ощущалось.
Что касается планов, то сейчас на два-три дня домой, а 28 февраля улетаем на чемпионат мира по многоборью. Планы на чемпионат мира? Бороться за медаль.
Хотелось уже вернуться поскорее домой, в Пекине делать больше нечего. Главное впечатление, помимо медали? Я стал более самостоятельным спортсменом, более уверенным. В Пекине запомнились два забега, в которых мы завоевали серебряные медали», — передаёт слова Трофимова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
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- 16 февраля 2022
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