Конькобежец Трофимов подвёл итоги своего выступления на ОИ-2022. Он завоевал серебро

Российский конькобежец Сергей Трофимов подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Трофимов завоевал серебро в командной гонке преследования вместе с Даниилом Алдошкиным и Русланом Захаровым.

«Это моя первая олимпийская медаль. Досталась она тяжело, это стоило долгих лет упорных тренировок. В Пекине были русскоговорящие болельщики, безусловно, это ощущалось.

Что касается планов, то сейчас на два-три дня домой, а 28 февраля улетаем на чемпионат мира по многоборью. Планы на чемпионат мира? Бороться за медаль.

Хотелось уже вернуться поскорее домой, в Пекине делать больше нечего. Главное впечатление, помимо медали? Я стал более самостоятельным спортсменом, более уверенным. В Пекине запомнились два забега, в которых мы завоевали серебряные медали», — передаёт слова Трофимова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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