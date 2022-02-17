Горнолыжный спорт, Олимпиада, суперкомбинация: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжниц в суперкомбинации. Скоростной спуск начнётся в 5:30 мск, слалом — в 9:00.
В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-6-4). На третьей позиции располагаются США (8-7-4). Россия идёт девятой (4-8-12).
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