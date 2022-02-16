Третьяков: если бы выиграл в Пекине, задумался, продолжать или нет. Сейчас не сомневаюсь

Олимпийский чемпион Сочи-2014 российский скелетонист Александр Третьяков по возвращении в Москву с Игр в Пекине рассказал о планах на дальнейшую карьеру.
На Олимпиаде-2022 36-летний Третьяков занял четвёртое место, упустив медаль в четвёртой попытке.
«Не думал о завершении карьеры. Наоборот, я сейчас мотивирован. Семья меня полностью поддерживает, согласны с моим решением. Если бы я выиграл в Пекине, то были бы сомнения, остаться или нет, а сейчас никаких сомнений нет. Если отберусь на следующие Олимпийские игры, то почему нет? Сейчас выступал латвиец Томас Дукурс — ему тоже 40 лет», — сказал Третьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Третьяков также является чемпионом мира — 2013 и двукратным обладателем Кубка мира (2008/2009, 2018/2019).
- 16 февраля 2022
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