Конькобежный спорт, Олимпийские игры, 1000 м: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 1000 м у женщин. Начало финала запланировано на 11:30 мск.
В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место занимает Германия (10-6-4). На третьей позиции располагаются США (8-7-4). Россия идёт девятой (4-8-12).
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