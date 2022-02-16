Летающий лыжник Евгений Климов: в нашем деле серебро дороже золота

Российский спортсмен Евгений Климов, выступающий в прыжках на лыжах с трамплина, подвёл итог своего старта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Климов в составе сборной России завоевал серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд. В личных соревнованиях Евгений стал пятым на трамплине HS-106 и занял 18-е место на трамплине HS-140, а в составе мужской команды стал седьмым.



«Ощущения от Олимпиады невероятные. Что касается медали, в нашем деле серебро дороже золота, как говорится. По этой причине очень рад серебру. Мысли после Олимпиады? Наконец-то взяли медаль. Счастлив оттого, что вся команда поднялась на пьедестал», — передаёт слова Климова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.