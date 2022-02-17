Лыжное двоеборье, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в командных соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с трамплина HS-140 + эстафета 4х5 км). Прыжковая часть начнётся в 11:00 мск. Начало эстафеты запланировано на 14:00 мск.



В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-6-4). На третьей позиции располагаются США (8-7-4). Россия идёт девятой (4-8-12).

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