Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Призёр ОИ Климов: не думал оставаться в Пекине ещё на пару дней — соскучился по родине

Призёр ОИ Климов: не думал оставаться в Пекине ещё на пару дней — соскучился по родине
Комментарии

Российский спортсмен Евгений Климов, выступающий в прыжках на лыжах с трамплина, поделился впечатлениями от Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Климов в составе сборной России завоевал серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд. В личных соревнованиях Евгений стал пятым на трамплине HS-106 и занял 18-е место на трамплине HS-140, а в составе мужской команды стал седьмым.

«Условия проживания в Олимпийской деревне были достаточно комфортные. Немного было холодно, но при заезде нам выдали обогреватели — стало комфортно. Все условия для тренировок были.

В Пекине выезжали только на трамплин. Лично я другие объекты не посещал. У нас были либо тренировки, либо соревнования. Отдых — всего один день. Вечерами гуляли по деревне.

Не думал оставаться там ещё на несколько дней — Пекина хватит уже. Соскучился по родине», — передаёт слова Климова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
«Наша медаль — главная сенсация Олимпиады». Бурные эмоции российских летающих лыжников «Наша медаль — главная сенсация Олимпиады». Бурные эмоции российских летающих лыжников
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022