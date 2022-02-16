Призёр ОИ Климов: не думал оставаться в Пекине ещё на пару дней — соскучился по родине

Российский спортсмен Евгений Климов, выступающий в прыжках на лыжах с трамплина, поделился впечатлениями от Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Климов в составе сборной России завоевал серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд. В личных соревнованиях Евгений стал пятым на трамплине HS-106 и занял 18-е место на трамплине HS-140, а в составе мужской команды стал седьмым.

«Условия проживания в Олимпийской деревне были достаточно комфортные. Немного было холодно, но при заезде нам выдали обогреватели — стало комфортно. Все условия для тренировок были.



В Пекине выезжали только на трамплин. Лично я другие объекты не посещал. У нас были либо тренировки, либо соревнования. Отдых — всего один день. Вечерами гуляли по деревне.

Не думал оставаться там ещё на несколько дней — Пекина хватит уже. Соскучился по родине», — передаёт слова Климова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.