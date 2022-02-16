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Видеообзор серебряной для российских биатлонисток эстафеты на Олимпийских играх — 2022

Видеообзор серебряной для российских биатлонисток эстафеты на Олимпийских играх — 2022
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Российские биатлонистки завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В состав команды вошли: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Золото завоевали шведки, бронзу – сборная Германии.

Видео доступно на YouTube-канале Международного олимпийского комитета.

Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Эстафета, 4x6 км. Женщины

1. Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) – 1.11.03,9 (6 дополнительных патронов).
2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) – отставание +12,0 секунды (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов).
3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман) +37,4 (6 дополнительных патронов).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Ульяна Нигматуллина, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ульяна Нигматуллина, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Кристина Резцова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Кристина Резцова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Светлана Миронова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Светлана Миронова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ирина Казакевич, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирина Казакевич, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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