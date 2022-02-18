Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 18 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 18 февраля
Комментарии

18 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно пять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:30. Фристайл, ски-хафпайп, женщины («Матч! Арена»).
10.00. Биатлон, масс-старт, женщины (Первый канал).
10:20. Фристайл, ски-кросс, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
12:00. Биатлон, масс-старт, мужчины («Россия 1»).

Фигурное катание
13:30. Спортивные пары. Короткая программа (Первый канал).

Хоккей. Мужчины. Полуфинал
16:10. Россия — Швеция («Россия 1»).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022