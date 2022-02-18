Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 18 февраля

18 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно пять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:30. Фристайл, ски-хафпайп, женщины («Матч! Арена»).
10.00. Биатлон, масс-старт, женщины (Первый канал).
10:20. Фристайл, ски-кросс, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
12:00. Биатлон, масс-старт, мужчины («Россия 1»).
Фигурное катание
13:30. Спортивные пары. Короткая программа (Первый канал).
Хоккей. Мужчины. Полуфинал
16:10. Россия — Швеция («Россия 1»).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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