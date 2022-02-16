Финн Мяки показал бицепсы на финише, во 2-й раз подряд обыграв Россию на крупном турнире

Финский лыжник Йони Мяки показал бицепсы на финише командного спринта классическим стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Мяки в тандеме с Ийво Нисканеном завоевал серебряные медали.

За несколько сотен метров до финиша норвежец Йоханнес Клебо, выступавший вместе с Эриком Вальнесом, оторвался от Мяки и россиянина Александра Терентьева, решив вопрос с золотом. В финишном створе Йони был сильнее Терентьева.

Примечательно, что на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе (Германия) Мяки использовал тот же жест бицепсами, обойдя на финише командного спринта другого россиянина Глеба Ретивых.

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