Крамер: Устюгов ещё не такой старый и может дальше выступать на высоком уровне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о долгожданном успехе своего подопечного 29-летнего Сергея Устюгова в эстафете.

Устюгов финишировал с флагом, вместе с Алексеем Червоткиным, Александром Большуновым и Денисом Спицовым завоевав первое за 42 года олимпийское золото в эстафете.

«Если вы посмотрите цифры последнего этапа, то увидите, что Сергей показал на нём лучшее время. Говоря о его настроении, он не был расстроен, я знаю его очень хорошо, просто в голове у Сергея сразу после эстафеты крутилось одновременно огромное количество вещей. Последние четыре года были для него очень сложными, начались они с недопуска на Олимпиаду, продолжились многочисленными проблемами со здоровьем и так далее и тому подобное. Думаю, что после финиша в его голове прокручивалось что-то, напоминающее автобиографический фильм, со всеми событиями его карьеры. Но уже на следующий день после эстафеты он был другим человеком, очень счастливым.

Ждём ли Устюгова в следующем сезоне? Точно сказать не могу, но я очень счастлив, что он завоевал медаль на Олимпиаде. Он ещё не такой старый, как мне кажется, и может дальше выступать на высоком уровне. Но это решение, которое он должен принять сам вместе со своей семьёй. Сейчас у него как раз есть время подумать о будущем, но, повторюсь, я надеюсь, что он продолжит карьеру», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».