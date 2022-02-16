Маркус Крамер: хочу работать дальше со сборной России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, продолжит ли он работу в команде.

Подопечные Крамера, Юлия Ступак и Сергей Устюгов, завоевали золотые медали в эстафетных гонках на Олимпиаде-2022, Ступак также стала бронзовым призёром в командном спринте.

«Конечно, мы хотели для Юли и Сергея личных медалей, но в итоге они оба здесь с наградами. Начало сезона, во всяком случае для Сергея, было очень хорошим, он вернулся на высокий уровень, и я счастлив этому, я верю, что в следующую зиму, зиму чемпионата мира, мы сможем добиться большего. И в данный момент всё выглядит так, что я продолжу работу. Я хочу работать дальше со сборной России, но это решение должно приниматься вместе с Еленой Вяльбе и федерацией. После Игр сезон не заканчивается, будут ещё этапы КМ и чемпионат России, и уже после ЧР будет приниматься решение о моей дальнейшей работе», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».