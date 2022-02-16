Латыпов обратился к болельщикам в «Инстаграме» после драматичной эстафеты на ОИ-2022

Российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» пост об итогах мужской эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Напомним, сборная России большую часть гонки лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем рубеже отбросили россиян на третье место. Золото завоевали норвежцы, серебро – французы.
«Смешанные чувства сейчас: и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно, спасибо команде – вы лучшие, спасибо всем за добрые и тёплые слова, они очень важны для меня», — написал Латыпов в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 16 февраля 2022
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