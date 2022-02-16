Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Кондратюка завалили цветами, Дэвис раздавала автографы. Фото прилёта олимпийцев

Кондратюка завалили цветами, Дэвис раздавала автографы. Фото прилёта олимпийцев
Диана Дэвис и Марк Кондратюк
Комментарии

16 февраля в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча российских олимпийцев, завершивших соревнования в Пекине. Среди прибывших олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде фигурист Марк Кондратюк, серебряные призёры Олимпиады прыгуны с трамплина Данил Садреев и Евгений Климов, серебряный призёр конькобежец Сергей Трофимов, олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.

Российский фигурист Марк Кондратюк, который вернулся с Олимпиады-2022 в Пекине, рассказал, как поддерживал бы Камилу Валиеву, будь у него такая возможность. Напомним, 15-летнюю Валиеву допустили до личного турнира на ОИ, несмотря на то что ранее она сдала положительный допинг-тест. Камила выиграла короткую программу.

«Не знаю, насколько сильно я помогал Камиле Валиевой, но я старался делать всё, что было в моих силах. Как она себя чувствует — это уже неважно. Если бы у меня была возможность, остался бы до конца ОИ. К сожалению, сейчас такая ситуация, что всех отправляют после соревнований.

Как буду поддерживать Камилу? Это уже личное. После этой ситуации фигуристки не общаются с журналистами? Мне кажется, это право любого спортсмена», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022