Кондратюка завалили цветами, Дэвис раздавала автографы. Фото прилёта олимпийцев

16 февраля в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча российских олимпийцев, завершивших соревнования в Пекине. Среди прибывших олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде фигурист Марк Кондратюк, серебряные призёры Олимпиады прыгуны с трамплина Данил Садреев и Евгений Климов, серебряный призёр конькобежец Сергей Трофимов, олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.
Российский фигурист Марк Кондратюк, который вернулся с Олимпиады-2022 в Пекине, рассказал, как поддерживал бы Камилу Валиеву, будь у него такая возможность. Напомним, 15-летнюю Валиеву допустили до личного турнира на ОИ, несмотря на то что ранее она сдала положительный допинг-тест. Камила выиграла короткую программу.
«Не знаю, насколько сильно я помогал Камиле Валиевой, но я старался делать всё, что было в моих силах. Как она себя чувствует — это уже неважно. Если бы у меня была возможность, остался бы до конца ОИ. К сожалению, сейчас такая ситуация, что всех отправляют после соревнований.
Как буду поддерживать Камилу? Это уже личное. После этой ситуации фигуристки не общаются с журналистами? Мне кажется, это право любого спортсмена», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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