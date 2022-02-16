Вальнес: Терентьев и Мяки — манекены для Клебо в обычные дни. Но это ОИ, я нервничал

Норвежский лыжник Эрик Вальнес признался, что нервничал перед финишем командного спринта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), несмотря на то что на последнем этапе за Норвегию бежал Йоханнес Клебо.
Напомним, Клебо и Вальнес уверенно выиграли золото. Серебро досталось финнам Ийво Нисканену и Йони Мяки, бронза — россиянам Александру Большунову и Александру Терентьеву.
«С точки зрения статистики последний этап должен был для нас закончиться хорошо. Но я знал, что если на кону олимпийское золото, то соревнования более волнительны. Терентьев и Мяки в обычные дни, пожалуй, просто манекены для Клебо. Однако на Олимпиаде накал страстей выше, поэтому я нервничал. Но благодаря Йоханнесу развязка выглядела очень простой. Это было очень приятно», — приводит слова Вальнеса TV2.
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