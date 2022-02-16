Вальнес: выставил Большунова и Нисканена мальчишками? Именно это я и пытался делать

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал слова своего партнёра по командному спринту на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Йоханнеса Клебо, который по итогам гонки заявил, что на своих этапах Вальнес заставил Александра Большунова и Ийво Нисканена выглядеть мальчишками.
«Это хорошо. Именно это я и пытался делать. В командной гонке классикой у меня есть что противопоставить Большунову и Нисканену, и было бы обидно, если бы они выставили меня маленьким мальчиком. Это Олимпиада, особое соревнование, так что очень приятно здесь блеснуть. План был выполнен идеально», — приводит слова Вальнеса TV2.
Напомним, Клебо и Вальнес уверенно выиграли золото. Серебро досталось финнам Нисканену и Йони Мяки, бронза — россиянам Большунову и Александру Терентьеву.
- 16 февраля 2022
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