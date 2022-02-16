Тарьей Бё одним словом описал победу норвежских лыжников в командном спринте на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё одним словом описал победу норвежских лыжников Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клебо в командном спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Старший Бё прокомментировал пост Клебо, посвящённый завоеванию золота, в «Инстаграме». «Играючи», — написал Тарьей.

Для Клебо это золото стало вторым на Играх в Пекине после победы в личном спринте, Йоханнес стал пятикратным олимпийским чемпионом. Вальнес же впервые завоевал золото Олимпийских игр.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

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