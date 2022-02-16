Тарьей Бё одним словом описал победу норвежских лыжников в командном спринте на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё одним словом описал победу норвежских лыжников Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клебо в командном спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Старший Бё прокомментировал пост Клебо, посвящённый завоеванию золота, в «Инстаграме». «Играючи», — написал Тарьей.
Для Клебо это золото стало вторым на Играх в Пекине после победы в личном спринте, Йоханнес стал пятикратным олимпийским чемпионом. Вальнес же впервые завоевал золото Олимпийских игр.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 16 февраля 2022
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:07
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:54
-
19:51
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:40