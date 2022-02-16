Американский судья заявил, что Валиева должна была стать третьей в короткой программе

Известный американский судья Джо Инман, который участвовал в разработке системы оценок за компоненты, заявил, что россиянка Камила Валиева должна была занять третье место в короткой программе.
По мнению арбитра, допустив ошибку при исполнении тройного акселя, Валиева должна была уступить японке Каори Сакамото и соотечественнице Анне Щербаковой. В реальности Валиева лидирует перед произвольной программой, Щербакова идёт второй, а Сакамото — третьей.
«Камила Валиева стартовала осторожно. Она восхитительная фигуристка, которая появляется раз в столетие, но это не было одно из её лучших выступлений. Она была несколько тусклой. Куража не было, как мы видели неделей ранее в командном турнире.
Она каталась так, будто говорила: «Смогу ли я сделать все эти элементы?» Она была не уверена в себе уже до тройного акселя», — приводит слова Инмана USA TODAY.
- 16 февраля 2022
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