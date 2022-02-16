Борис Ротенберг — о Камиле Валиевой: дай бог, чтобы у неё всё получилось

Российский предприниматель, президент «Сочи» Борис Ротенберг поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Против Валиевой ведётся расследование из-за нарушения антидопинговых правил. Камиле разрешили выступить в личном турнире, однако результаты фигуристки не будут утверждены до вынесения окончательного вердикта по её делу.

«Камила — умничка. Неземная девчонка, она мне очень нравится. Представляете, как ей тяжело. Ей 15 лет, и на её плечи столько свалилось… Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы. Дай бог, чтобы у неё всё получилось. Желаю ей только самого хорошего. Смотришь на неё, и душа радуется! Мы все за неё. Характер у Камилы, конечно, сильный. Молодец!

И Трусова тоже упёртая девочка. Саша борется за то, чтобы доказать, что она самая лучшая. У неё очень интересный характер. Сделать то, что не делают другие. Три с половиной крутит и крутит. Молодец!

Да и все наши девочки — молодцы. Будем переживать и болеть за наших!» — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».