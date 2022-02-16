«Хочу спрятаться». Тириль Экхофф прокомментировала провальную стрельбу в эстафете на ОИ

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф объяснила провальную стрельбу в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Экхофф, выступавшая на втором этапе, зашла на два штрафных круга. Действующие чемпионки мира норвежки в итоге стали лишь четвёртыми.
«Это была тряска. Когда она появляется, у меня нет ни единого шанса. Меня сильно трясёт, это правда ужасно. Стараюсь бороться с этим всеми силами, что у меня есть. Как будто у меня болезнь Паркинсона, не знаю, как это объяснить. Это неконтролируемый перекос. Я хочу спрятаться в большой чёрной дыре.
Всё это горько. Тяжело быть виноватым в эстафетной неудаче. Я очень разочарована, но не могу ничего изменить», — приводит слова Экхофф TV2.
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- 16 февраля 2022
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