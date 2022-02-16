Россия приблизилась к Норвегии по общему количеству медалей после 12-го дня ОИ-2022

Сборная России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 16 февраля сохраняет второе место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.
16 февраля команда России завоевала четыре медали: биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) принесли серебро в эстафете, лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева бронзу в командном спринте, лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев бронзу в командном спринте и фристайлист Илья Буров бронзовую медаль в лыжной акробатике.
Всего в копилке россиян в настоящее время 24 медали: 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых.
На первом месте находится сборная Норвегии, которая завоевала 28 медалей (+2 награды 16 февраля) — 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Тройку лучших по количеству завоёванных наград замыкает Германия (10-6-4).
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- 16 февраля 2022
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