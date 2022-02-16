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Катарина Витт: в Олимпийских играх должны принимать участие спортсмены не моложе 18 лет

Катарина Витт: в Олимпийских играх должны принимать участие спортсмены не моложе 18 лет
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Двукратная олимпийская чемпионка немецкая фигуристка Катарина Витт высказалась о необходимости повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Мне хотелось бы выдвинуть немного провокационное предложение: в Олимпийских играх должны принимать участие спортсмены не моложе 18 лет. Я задалась этим вопросом после Игр-2014 в Сочи, на которых выступала Юлия Липницкая. У неё было невероятно красивое выступление, кажется, под музыку из «Списка Шиндлера». Я очень надеялась увидеть, как она расцветёт через четыре года, но она просто исчезла.

И я задумалась: почему фигуристки вынуждены достигать своего пика или испытывать это давление, чтобы выйти на пик в 15 лет? Почему у них нет возможности сказать: «Знаете, сейчас мне 15 и в 19 я всё ещё буду здесь, и мне всё ещё будет что показать». Мне кажется, из-за того, что у вас в России большой резерв талантливых фигуристок и серьёзной конкуренции между ними, очень сложно «расти» в собственном ритме», — приводит слова Витт RT.

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