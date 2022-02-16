Плющенко назвал неверной тактику, выбранную Трусовой на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о неверной тактике Александры Трусовой, которая не позволила ей оказаться в тройке лучших по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

«Вообще судят наших девочек в Пекине пока очень хорошо. Это относится и к Камиле, и к Саше Трусовой, которая упала с тройного акселя, но тоже получила баснословную при такой ошибке оценку — 74,60. Спасибо арбитрам!

Ну а с Трусовой в короткой программе всё получилось так, как я и предсказывал. Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать в программу элементы, которые не отработаны на сто процентов. В Пекине это было именно её решение. К сожалению, опять неверное.

Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причём то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!

Мне кажется, виной всему предстартовое волнение, с которым Саша никак не может справиться. Я надеялся, что на главном старте сумеет перебороть себя, откатает программу чисто. Увы…

Нельзя забывать о тактике, стратегии. А главное, спортсмен должен слышать тренера. По-другому никак. Если же руководствоваться принципом: «Хочу и точка!» результата не будет», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».