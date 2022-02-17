В Норвегии биатлон комментирует женщина. Её подвергли резкой критике в соцсетях
Поделиться
Норвежская журналистка Ингрид Сёрли Гломнес подвергается жёсткой критике в социальных сетях за то, что комментирует на местном ТВ биатлонные соревнования в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«У вас что, нет критериев для трудоустройства? Она уничтожает всю Олимпиаду. Следует немедленно её убрать».
«Спасибо Ингрид Сёрли Гломнес, она вызвала у меня менингит».
«Разве вы не можете отправить её домой? Она всё время жужжит».
«Женщина, комментирующая биатлон, к сожалению, абсолютно ужасна».
«Страшно слышать женские вопли, комментирующие биатлон», — приводит VG комментарии некоторых телезрителей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
00:56
-
00:33
-
00:26
-
00:00
-
00:00
- 16 февраля 2022
-
23:44
-
23:29
-
23:27
-
23:09
-
23:08
-
23:01
-
22:37
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
22:01
-
21:36
-
21:35
-
21:17
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:07
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
20:00
Партнерский контент