В Норвегии биатлон комментирует женщина. Её подвергли резкой критике в соцсетях

Норвежская журналистка Ингрид Сёрли Гломнес подвергается жёсткой критике в социальных сетях за то, что комментирует на местном ТВ биатлонные соревнования в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«У вас что, нет критериев для трудоустройства? Она уничтожает всю Олимпиаду. Следует немедленно её убрать».

«Спасибо Ингрид Сёрли Гломнес, она вызвала у меня менингит».

«Разве вы не можете отправить её домой? Она всё время жужжит».

«Женщина, комментирующая биатлон, к сожалению, абсолютно ужасна».

«Страшно слышать женские вопли, комментирующие биатлон», — приводит VG комментарии некоторых телезрителей.

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