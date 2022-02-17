За серебро зимней Олимпиады — 2022 Ирма Махиня получила две квартиры

Выступающая в прыжках на лыжах с трамплина представительница Сочи Ирма Махиня, которая в составе сборной России завоевала серебряную медаль Олимпийских игр – 2022 в смешанном командном турнире, по возвращении домой в качестве приза получила две квартиры для своей семьи, сообщает vkpress.
Символично, что Махиня получила серебряную медаль именно 7 февраля — в день восьмой годовщины открытия Олимпийских игр в Сочи.
Серебро в микст-турнире — первая в современной истории России медаль олимпийского турнира по прыжкам с трамплина. Ранее единственной наградой в этом виде спорта было золото советского спортсмена Владимира Белоусова, завоёванное в 1968 году.
Вместе с Махиней серебряными призёрами Олимпийских игр стали Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
- 17 февраля 2022
-
00:56
-
00:33
-
00:26
-
00:00
-
00:00
- 16 февраля 2022
-
23:44
-
23:29
-
23:27
-
23:09
-
23:08
-
23:01
-
22:37
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
22:01
-
21:36
-
21:35
-
21:17
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:07
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
20:00