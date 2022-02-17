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За серебро зимней Олимпиады — 2022 Ирма Махиня получила две квартиры

За серебро зимней Олимпиады — 2022 Ирма Махиня получила две квартиры
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Выступающая в прыжках на лыжах с трамплина представительница Сочи Ирма Махиня, которая в составе сборной России завоевала серебряную медаль Олимпийских игр – 2022 в смешанном командном турнире, по возвращении домой в качестве приза получила две квартиры для своей семьи, сообщает vkpress.

Символично, что Махиня получила серебряную медаль именно 7 февраля — в день восьмой годовщины открытия Олимпийских игр в Сочи.

Серебро в микст-турнире — первая в современной истории России медаль олимпийского турнира по прыжкам с трамплина. Ранее единственной наградой в этом виде спорта было золото советского спортсмена Владимира Белоусова, завоёванное в 1968 году.

Вместе с Махиней серебряными призёрами Олимпийских игр стали Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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