Видеообзор командного спринта у женщин на ОИ-2022, где Ступак и Непряева завоевали бронзу

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменки показали третий результат в финале.
Победу одержала сборная Германии, в составе которой выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли фаворитки соревнований представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.
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Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85.
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17.
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71.
Бронза в командном спринте стала для Непряевой третьей медалью на текущих Играх. Ранее Наталья взяла серебро в скиатлоне и золото в эстафете. В активе Ступак до командного спринта было эстафетное золото.
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