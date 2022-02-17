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Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Латыпова после провала Эдуарда в эстафете

Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Латыпова после провала Эдуарда в эстафете
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление биатлониста Эдуарда Латыпова после провала в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россиянин уверенно лидировал на последнем этапе, но на заключительной стойке ушёл на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим.

После гонки Латыпов опубликовал пост в своём «инстаграме»: «Смешанные чувства сейчас: и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно, спасибо команде – вы лучшие, спасибо всем за добрые и тёплые слова, они очень важны для меня».

Губерниев в комментарии написал: «Эдик, у тебя три олимпийских медали! Как у Алябьева, например! С одной Олимпиады причём».

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