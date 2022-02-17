Брифинг президента МОК Томаса Баха перенесён

Брифинг президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха перенесён на 18 февраля. Об этом сообщил Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Бах проведет брифинг 18 февраля», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Изначально планировалось, что брифинг Баха состоится 17 февраля.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Пекине перенесли женский биатлонный масс-старт.

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Будут разыграны 109 комплектов медалей.

На данный момент сборная России занимает девятое место в общем медальной зачёте, завоевав 25 медали (4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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