Брифинг президента МОК Томаса Баха перенесён

Брифинг президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха перенесён на 18 февраля. Об этом сообщил Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
«Бах проведет брифинг 18 февраля», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Изначально планировалось, что брифинг Баха состоится 17 февраля.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Пекине перенесли женский биатлонный масс-старт.
Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Будут разыграны 109 комплектов медалей.
На данный момент сборная России занимает девятое место в общем медальной зачёте, завоевав 25 медали (4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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