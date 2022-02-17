Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Брифинг президента МОК Томаса Баха перенесён

Брифинг президента МОК Томаса Баха перенесён
Комментарии

Брифинг президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха перенесён на 18 февраля. Об этом сообщил Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Бах проведет брифинг 18 февраля», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Изначально планировалось, что брифинг Баха состоится 17 февраля.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Пекине перенесли женский биатлонный масс-старт.

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде в Пекине соревнования пройдут в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Будут разыграны 109 комплектов медалей.

На данный момент сборная России занимает девятое место в общем медальной зачёте, завоевав 25 медали (4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада-2022. 13-й день. Валиева, Щербакова и Трусова — в борьбе за медали! LIVE Олимпиада-2022. 13-й день. Валиева, Щербакова и Трусова — в борьбе за медали! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022