Квалификацию в ски-кроссе выиграла шведка, Мальцева стала 14-й

На зимней Олимпиаде в Пекине в четверг, 17 февраля, прошла квалификации в ски-кроссе у женщин. Лучший результат показала шведская фрийсталистка Сандра Неслунд — 1:15,21.
Второй стала Фанни Смит из Швейцарии, третьей — немка Даниэла Майер.
Российскую команду в этом виде программы представляют четыре девушки. Лучшей из них оказалась Екатерина Мальцева, которая отстала от победительницы на 4,24 секунды и заняла 14-е место. Наталья Шерина стала 15-й. Елизавета Понкратова заняла 17-е, а Анастасия Чирцова — 22-е место.
Всего в квалификации участвовали 25 спортсменок.
Далее в четверг спортсменки продолжат соревнования по олимпийской системе на выбывание. Стадия 1/8 финала начнётся в 9:00 по мск.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.
Ски-кросс входит в программу Олимпийских игр с 2010 года.
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