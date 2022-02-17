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Квалификацию в ски-кроссе выиграла шведка, Мальцева стала 14-й

Квалификацию в ски-кроссе выиграла шведка, Мальцева стала 14-й
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На зимней Олимпиаде в Пекине в четверг, 17 февраля, прошла квалификации в ски-кроссе у женщин. Лучший результат показала шведская фрийсталистка Сандра Неслунд — 1:15,21.

Второй стала Фанни Смит из Швейцарии, третьей — немка Даниэла Майер.

Российскую команду в этом виде программы представляют четыре девушки. Лучшей из них оказалась Екатерина Мальцева, которая отстала от победительницы на 4,24 секунды и заняла 14-е место. Наталья Шерина стала 15-й. Елизавета Понкратова заняла 17-е, а Анастасия Чирцова — 22-е место.

Олимпиада 2022. Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
17 февраля 2022, четверг. 06:30 МСК
Окончено
1
Сандра Неслунд
Швеция
1:15.21
2
Фанни Смит
Швейцария
1:17.06
3
Даниэла Майер
Германия
1:17.63

Всего в квалификации участвовали 25 спортсменок.

Далее в четверг спортсменки продолжат соревнования по олимпийской системе на выбывание. Стадия 1/8 финала начнётся в 9:00 по мск.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

Ски-кросс входит в программу Олимпийских игр с 2010 года.

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