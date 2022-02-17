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Шведский лыжник с помощью эмодзи отреагировал на пост Терентьева после командного спринта

Шведский лыжник с помощью эмодзи отреагировал на пост Терентьева после командного спринта
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Шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на пост россиянина Александра Терентьева после командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. Терентьев и Александр Большунов завоевали бронзу.

После гонки двукратный бронзовый призёр Игр-2022 написал в своём «инстаграме»: «Всем привет! Большое спасибо за поздравления и поддержку! Хочу поблагодарить всю команду, особенно наш сервис — лыжи всегда топ, — поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути к моим двум бронзам, а кого разочаровал — извините».

Порома в комментарии опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Александра Терентьева

Золото в командном спринте выиграла сборная Норвегии (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо), вторыми стали финны Ийво Нисканен и Йони Мяки.

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