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Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед произвольной программой на ОИ-2022

Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед произвольной программой на ОИ-2022
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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли на тренировку перед выступлением в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Начало прокатов в произвольной программе запланировано на 13:00 мск.

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

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