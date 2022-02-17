Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед произвольной программой на ОИ-2022

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли на тренировку перед выступлением в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Начало прокатов в произвольной программе запланировано на 13:00 мск.

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

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