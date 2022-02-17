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«Не выдержала, такое милое фото». Ступак показала снимок с Непряевой, та отреагировала

«Не выдержала, такое милое фото». Ступак показала снимок с Непряевой, та отреагировала
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Лыжница сборной России Юлия Ступак показала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Ступак изображена с другой российской лыжницей Натальей Непряевой. Вчера, 16 февраля, спортсменки завоевали бронзовые медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Извините, я не выдержала! Просто такое милое фото. Мы счастливы», — подписала фото Ступак.

Непряева оставила в комментариях три эмодзи с изображением сердечка.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

Победу в гонке неожиданно одержала сборная Германии. Второе место заняли представительницы Швеции.

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