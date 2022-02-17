Анна Щербакова безошибочно выполнила прогон произвольной программы на тренировке на ОИ

Чемпионка мира, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, трёхкратная чемпионка России фигуристка Анна Щербакова выполнила прогон произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Она исполнила: четверной флип — тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц. Ошибок в прокате Анна не допустила.

Начало прокатов в произвольной программе запланировано на 13:00 мск.



Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

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