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Анна Щербакова безошибочно выполнила прогон произвольной программы на тренировке на ОИ

Анна Щербакова безошибочно выполнила прогон произвольной программы на тренировке на ОИ
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Чемпионка мира, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, трёхкратная чемпионка России фигуристка Анна Щербакова выполнила прогон произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Она исполнила: четверной флип — тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц. Ошибок в прокате Анна не допустила.

Начало прокатов в произвольной программе запланировано на 13:00 мск.

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

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