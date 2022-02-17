Валиева, Трусова и Щербакова не стали общаться со СМИ после тренировки на Олимпиаде

Российские фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова не стали общаться с журналистами после тренировки на Олимпиаде в Пекине, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Россиянки провели последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде.

Напомним, Камила Валиева одержала победу в короткой программе на ОИ, заработав 82,16 балла. Второе место заняла другая россиянка Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60 балла).

Произвольная программа состоится сегодня, 17 февраля.

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