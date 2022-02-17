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«С боссом». Александр Большунов показал фото с Вяльбе и Терентьевым

«С боссом». Александр Большунов показал фото с Вяльбе и Терентьевым
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Лыжник сборной России Александр Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Большунов изображён с президентом Федерации лыжных гонок России, главным тренером национальной команды Еленой Вяльбе и другим российским лыжником Александром Терентьевым. Вчера, 16 февраля, Большунов и Терентьев завоевали бронзовые медали в командном спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«С боссом», — подписал фото Большунов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Большунова.

«У всех бы был такой босс», — написала одна из подписчиц в комментариях.

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