Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его победы в командном спринте

Российские болельщики обратились к норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо после завоевания им золота в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.

После гонки Йоханнес опубликовал фотографии с Вальнесом и написал: «Олимпийское золото».

В комментариях болельщики по-русски обратились к Клебо:

«Поздравляю, великая победа».

«Парни, поздравляю вас! Сегодня вы были лучшими. Желаю успехов в следующей гонке, завершающей Олимпиаду, сил и крепкого здоровья!»

«Поздравляем! Мы тоже молодцы».

«Это было превосходно!»

«Мощь!»

«Заслуженно. Поздравляем».

«Ну молодцы, что уж сказать».

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