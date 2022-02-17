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Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его победы в командном спринте

Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его победы в командном спринте
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Российские болельщики обратились к норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо после завоевания им золота в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.

После гонки Йоханнес опубликовал фотографии с Вальнесом и написал: «Олимпийское золото».

В комментариях болельщики по-русски обратились к Клебо:
«Поздравляю, великая победа».
«Парни, поздравляю вас! Сегодня вы были лучшими. Желаю успехов в следующей гонке, завершающей Олимпиаду, сил и крепкого здоровья!»
«Поздравляем! Мы тоже молодцы».
«Это было превосходно!»
«Мощь!»
«Заслуженно. Поздравляем».
«Ну молодцы, что уж сказать».

Россияне Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу.

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