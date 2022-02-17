Швейцарская горнолыжница Гизен выиграла золото ОИ-2022 в суперкомбинации, Плешкова — 10-я

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизен выиграла золото в суперкомбинации на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стала её соотечественница Венди Хольденер. Бронза досталась итальянке Федерике Бриньоне. Россиянка Юлия Плешкова заняла 10-е место.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Суперкомбинация

1. Мишель Гизен (Швейцария) — 2.25,67.

2. Венди Хольденер (Швейцария) +1,05.

3. Федерика Бриньоне (Италия) +1,85...

10. Юлия Плешкова (Россия) +5,03.

Двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин не финишировала в слаломе. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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