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Адам Риппон: ОКР — грязные обманщики, им нужно полностью запретить выступать на ОИ

Адам Риппон: ОКР — грязные обманщики, им нужно полностью запретить выступать на ОИ
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Американский фигурист Адам Риппон раскритиковал Олимпийский комитет России после допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китая), несмотря на положительную допинг-пробу.

«Олимпийский комитет России нужно строго наказать. Им уже дали по рукам, но они по-прежнему здесь. Теперь они выступают под другим флагом, но по-прежнему нарушают антидопинговые правила. Это грязные обманщики, всё это так раздражает! Думаю, им нужно полностью запретить выступать.

Но это очень нечестно по отношению к чистым спортсменам из России. Нечестно вычёркивать их. На мой взгляд, нужно дать им выступать в качестве независимых спортсменов. При этом, как мне кажется, нужно вводить для них ограничения — чтобы они тренировались в другой части Европы или в Северной Америке», — цитирует Риппона Rolling Stone.

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