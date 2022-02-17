Итальянская фристайлистка получила травмы в заезде с россиянкой на ОИ. Её увезли с трассы

Итальянская фристайлистка Лукреция Фантелли получила травмы в заезде с россиянкой Анастасией Чирцовой в 1/8 финала в ски-кроссе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Фантелли шла на первом месте, но потеряла контроль и упала. Её эвакуировали с трассы.

Первое место в заезде заняла представительница Австралии Сами Кеннеди-Сим. Чирцова стала второй, она также вышла в четвертьфинал.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-6-4). На третьей позиции располагаются США (8-8-4). Россия идёт девятой (4-8-12).

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