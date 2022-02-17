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Адам Риппон: не думаю, что кто-то винит в произошедшем Валиеву

Адам Риппон: не думаю, что кто-то винит в произошедшем Валиеву
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Американский фигурист Адам Риппон высказался о допинговом скандале россиянки Камилы Валиевой. В допинг-пробах спортсменки был обнаружен запрещённый препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело и разрешил 15-летней спортсменке выступить на Олимпиаде, но в её отношении ведётся расследование.

«Общее настроение таково, что все очень злы. Вся эта ситуация несправедливая и удивительная. Я не думаю, что кто-то винит в произошедшем Камилу. Это — 15-летняя девочка, самая младшая среди участниц.

В этой ситуации этот факт больше сильно расстраивает. 15-летняя спортсменка не будет самостоятельно принимать средства от сердца или ангины. Ей их будут давать взрослые. А это значит, что там рядом были взрослые, которые её так подставили и повели по неправильному пути. Если в дальнейшем выяснится, что Камила даже не знала, что принимает, я не буду удивлён», — цитирует Риппона Rolling Stone.

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