Россию на Паралимпиаде в Пекине представит 71 паралимпиец

16 февраля состоялось заседание Исполкома Паралимпийского комитета России. На нём был утверждён состав делегации ПКР на Паралимпийские зимние игры в Пекине (Китай).



«В состав делегации ПКР на Игры в Пекине вошли 185 человек, в том числе 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны. В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, 6 – по сноуборду. Наибольшее представительство у атлетов из Москвы – 20 человек. 15 человек из Московской области, 7 – из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 5 – из Тюменской области. Утверждённый состав команд будет направлен в Международный паралимпийский комитет до 18 февраля», — сообщил и.о. президента ПКР Павел Рожков.



В российскую делегацию включены восемь паралимпийских чемпионов. Россияне примут участие в соревнованиях во всех видах спорта.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.