Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Камила Валиева

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристки выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 13:00 мск.

Российская фигуристка Камила Валиева выйдет на лёд под последним, 25-м номером, в 16:49 мск.

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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