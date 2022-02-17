Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Камила Валиева
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Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристки выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 13:00 мск.
Российская фигуристка Камила Валиева выйдет на лёд под последним, 25-м номером, в 16:49 мск.
Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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