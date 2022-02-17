Российская фристайлистка Анастасия Чирцова проиграла в 1/4 финала в ски-кроссе на ОИ-2022

Российская фристайлистка Анастасия Чирцова не смогла выйти в полуфинал в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Чирцова показала четвертый, последний результат в своём четвертьфинале, проиграв австралийке Сами Кеннеди-Сим, немке Даниэле Майер и Катрин Офнер из Австрии.

Ранее из борьбы выбыли другие россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина, которые стали третьими в своих заездах в 1/8 финала.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-6-4). На третьей позиции располагаются США (8-8-4). Россия идёт девятой (4-8-12).

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