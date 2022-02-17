Шведка Сандра Неслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала золотую медаль в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка заняла первое место в финале. Серебро взяла канадка Мариэль Томпсон, бронза досталась немке Даниэле Майер.

Напомним, россиянка Анастасия Чирцова выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала, а Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина вылетели в 1/8 финала.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-6-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-4). Россия идёт девятой (4-8-12).

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