Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Адам Риппон: скорее всего, Валиеву лишат командной медали

Адам Риппон: скорее всего, Валиеву лишат командной медали
Комментарии

Американский фигурист Адам Риппон предположил, что россиянку Камилу Валиеву лишат золотой медали в командном первенстве. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку к соревнованиям в Пекине (Китай). О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно уже после командного турнира, который выиграли россияне.

«Вероятно, Валиева войдёт в тройку лучших личного первенства. А значит, что церемонии награждения не будет. И это лишит двух других девушек возможности подняться на пьедестал почёта. Дело, вероятно, не будет завершено в течение нескольких месяцев. Скорее всего, Камилу лишат командной медали и награды в одиночном турнире», — цитирует Риппона Rolling Stone.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Адам Риппон: не думаю, что кто-то винит в произошедшем Валиеву
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022