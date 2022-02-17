Адам Риппон: скорее всего, Валиеву лишат командной медали

Американский фигурист Адам Риппон предположил, что россиянку Камилу Валиеву лишат золотой медали в командном первенстве. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку к соревнованиям в Пекине (Китай). О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно уже после командного турнира, который выиграли россияне.
«Вероятно, Валиева войдёт в тройку лучших личного первенства. А значит, что церемонии награждения не будет. И это лишит двух других девушек возможности подняться на пьедестал почёта. Дело, вероятно, не будет завершено в течение нескольких месяцев. Скорее всего, Камилу лишат командной медали и награды в одиночном турнире», — цитирует Риппона Rolling Stone.
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