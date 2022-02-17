Мировой рекорд Валиевой будут считать предварительным, если Камила установит его на ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) будет считать предварительным мировой рекорд у фигуристок, если на Олимпиаде 2022 года в Пекине его установит россиянка Камила Валиева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Напомним, 15-летнюю Валиеву допустили до личного турнира на ОИ-2022, несмотря на то что ранее её допинг-тест дал положительный результат.

«В случае мирового рекорда Валиевой её достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд всё-таки будет», — сообщил источник.

В настоящее время все три мировых рекорда в женском одиночном катании принадлежат Валиевой: в короткой программе — 90,45 балла, в произвольной — 185,29, по сумме двух прокатов — 272,71.

В короткой программе ОИ-2022 Камила показала лучший результат (82,16 балла). Произвольную программу женщины представят сегодня, 17 февраля.

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