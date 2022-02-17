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Австрия выиграла прыжковую часть командного турнира по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022

Австрия выиграла прыжковую часть командного турнира по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022
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Сборная Австрии выиграла прыжковую часть командных соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место заняла Норвегия. Третьей стала Германия.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Командные соревнования. Трамплин HS-140
1. Австрия — 475,4 балла.
2. Норвегия — 469,4 (отставание на старте эстафеты — 8 секунд).
3. Германия — 467,0 (+0.11).

Сборная России в командном турнире не выступает. Лыжная эстафета 4х5 км начнётся в 14:00 мск.

Россия в медальном зачёте занимает девятое место (4 золотые, 8 серебряных, 12 бронзовых медалей).

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Олимпиада 2022. Лыжное двоеборье
Командные соревнования. Трамплин HS-140
17 февраля 2022, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Австрия
475.4
2
Норвегия
469.4
3
Германия
467.0
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
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