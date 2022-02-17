Австрия выиграла прыжковую часть командного турнира по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022
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Сборная Австрии выиграла прыжковую часть командных соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место заняла Норвегия. Третьей стала Германия.
Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Командные соревнования. Трамплин HS-140
1. Австрия — 475,4 балла.
2. Норвегия — 469,4 (отставание на старте эстафеты — 8 секунд).
3. Германия — 467,0 (+0.11).
Сборная России в командном турнире не выступает. Лыжная эстафета 4х5 км начнётся в 14:00 мск.
Россия в медальном зачёте занимает девятое место (4 золотые, 8 серебряных, 12 бронзовых медалей).
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