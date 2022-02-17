Австрия выиграла прыжковую часть командного турнира по лыжному двоеборью на Олимпиаде-2022

Сборная Австрии выиграла прыжковую часть командных соревнований по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место заняла Норвегия. Третьей стала Германия.



Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Командные соревнования. Трамплин HS-140

1. Австрия — 475,4 балла.

2. Норвегия — 469,4 (отставание на старте эстафеты — 8 секунд).

3. Германия — 467,0 (+0.11).

Сборная России в командном турнире не выступает. Лыжная эстафета 4х5 км начнётся в 14:00 мск.

Россия в медальном зачёте занимает девятое место (4 золотые, 8 серебряных, 12 бронзовых медалей).

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