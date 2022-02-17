Финский фристайлист врезался в оператора во время выполнения трюка

В квалификации хафпайпа на Олимпийских играх в Пекине (Китай) произошёл неприятный инцидент. Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с оператором, который снимал соревнования, находясь на верхней части конструкции. В результате столкновения оба участника инцидента упали.

Во время падения спортсмен сломал ключицу. Из-за боли он не смог завершить вторую попытку, хотя и вышел на неё.



При этом Саллинен выразил сожаление в связи с произошедшим и пожелал оператору здоровья.



«Мне жаль, что всё так произошло. Надеюсь, что с оператором всё хорошо. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался, из-за чего приземлился слишком глубоко — а на последнем прыжке попал на свежий снег и зацепил оператора», — цитирует Саллинена NRK.

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